Два мирных жителя ранены при взрыве на дороге в Белгородской области

Два мирных жителя получили ранения в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом 20 августа сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавшие направлены в больницу.

«Инцидент произошел на участке автодороги Колотиловка — Репяховка. Пострадавших доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. Мужчине диагностировали баротравму. Женщину с предварительным диагнозом “ушиб поясничной области” для обследования бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

Ранее три человека получили тяжелые осколочные ранения, ожоги и баротравмы после удара беспилотника по Белгороду. Все пострадавшие были госпитализированы, а на месте происшествия работали экстренные службы.