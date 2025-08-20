МИД: РФ благодарит Киргизию за внимание к спасению альпинистки Наговициной

По словам Захаровой, 16 августа к месту происшествия направили спасательный вертолет минобороны Киргизии, но из-за неблагоприятных погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров, два человека пострадали. К месту аварии вылетел другой вертолет киргизского оборонного ведомства, но обстановку сильно осложнила погода и то, что вертолеты не могут подниматься выше 5500 метров, рассказала дипломат.