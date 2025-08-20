Ричмонд
МИД: РФ благодарит Киргизию за внимание к спасению альпинистки Наговициной

Группа спасателей выдвинулась к россиянке, застрявшей на пике Победы.

Источник: Аргументы и факты

Москва признательна властям Киргизии за внимание к ситуации со сломавшей ногу при спуске с вершины пика Победы российской альпинистке Натальи Наговициной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Посольство Российской Федерации в Киргизской Республике с первого дня происшествия с Натальей Наговициной находится в плотном контакте с властями Киргизии и вместе с ними ищет пути разрешения сложившейся ситуации», — говорится в ее ответе представителям СМИ, опубликованном на сайте МИД России.

По словам Захаровой, 16 августа к месту происшествия направили спасательный вертолет минобороны Киргизии, но из-за неблагоприятных погодных условий он совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров, два человека пострадали. К месту аварии вылетел другой вертолет киргизского оборонного ведомства, но обстановку сильно осложнила погода и то, что вертолеты не могут подниматься выше 5500 метров, рассказала дипломат.

Она рассказала, что 19 августа отряд спасателей выдвинулся к месту, где находится Наговицина.

«МИД России в контакте с посольством Российской Федерации в Бишкеке продолжает отслеживать ситуацию. Признательны властям Киргизии за внимание к данному чрезвычайному происшествию и оперативно принимаемые меры», — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Киргизии Алмаз Сарбанов сообщил, что спасательная группа из четырех человек выдвинулась к российской альпинистке Наталье Наговициной. Путь до места, где находится альпинистка, займет у спасателей около трех дней. Примерно столько же времени потребуется на спуск, рассказал он.

