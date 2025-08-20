Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин застрелил жену-учительницу, которая хотела от него уйти

Муж застрелил жену-учительницу в Миассе Челябинской области, которая хотела от него уйти.

Муж застрелил жену-учительницу в Миассе Челябинской области, которая хотела от него уйти. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По информации издания, Максим и Мария были обычной семьей. Супруг, по словам соседей, иногда выпивал, но ничего критического не было.

Жена проработала в местной школе учительницей 12 лет, однако 18 августа Максим взял обрез охотничьего ружья и застрелил 35-летнюю любимую.

Причиной расправы, предварительно, могло стать, что жена приняла решение уйти. У пары осталась дочь. В браке супруги состояли больше 10 лет.

Убийца пытался скрыться, однако его задержали. Сейчас он на допросе в следственном комитете.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.