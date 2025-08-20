Россиянин застрелил жену-учительницу, которая хотела от него уйти

Муж застрелил жену-учительницу в Миассе Челябинской области, которая хотела от него уйти. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По информации издания, Максим и Мария были обычной семьей. Супруг, по словам соседей, иногда выпивал, но ничего критического не было.
Жена проработала в местной школе учительницей 12 лет, однако 18 августа Максим взял обрез охотничьего ружья и застрелил 35-летнюю любимую.
Причиной расправы, предварительно, могло стать, что жена приняла решение уйти. У пары осталась дочь. В браке супруги состояли больше 10 лет.
Убийца пытался скрыться, однако его задержали. Сейчас он на допросе в следственном комитете.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.