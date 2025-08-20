Американцы пришли в ужас от нового российского фрегата на Тихом океане

Ранее российский флот уже усилился новейшей атомной подлодкой «Князь Пожарский» класса «Борей-А», способной нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет. По данным Military Watch Magazine, этот корабль, как и другие субмарины серии, сосредоточен на Северном и Тихоокеанском флотах и предназначен для патрулирования стратегически важных регионов, что подчеркивает курс России на модернизацию и укрепление морских сил.