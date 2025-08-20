Человек упал на пути на юге Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы

Интервалы движения поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы было временно увеличены из-за падения человека на пути. Об этом в среду, 20 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Другой случай произошел 18 августа, когда также из-за падения человека на рельсы некоторое время не было движения от станции «Автозаводская» до «Орехово» Замоскворецкой линии метро, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Пассажир 8 августа также упал на рельсы на одной из станций Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Движение поездов тогда временно ограничили. Кроме того, 24 мая женщина погибла при падении на рельсы на станции «Комсомольская» Кольцевой линии метро.
До этого на Кольцевой линии временно увеличивали интервалы движения поездов по часовой стрелке. Накануне также из-за человека на пути не ходили составы между станциями «Красногвардейская» и «Автозаводская» Замоскворецкой линии.