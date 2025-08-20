Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет потерпел крушение на авиашоу в Африке

Пилот разбившегося самолета пропал без вести.

Источник: Аргументы и факты

В Южной Африке пропал 61-летний пилот после того, как его самолет потерпел крушение во время авиашоу. Об этом стало известно из сообщения Daily Mail.

Как уточняется, инцидент произошел в рамках фестиваля, организованного в честь Глобального саммита нового поколения авиационных профессионалов. Управлявший самолетом ZS-AEC Extra 300 опытный пилот Эндрю Блэквуд-Мюррей, сотрудник авиакомпании South African Airlines, потерпел крушение, упав в море.

Видео, снятое свидетелем на пляже, демонстрирует, как самолет поднялся в воздух, совершил маневр и упал в воду неподалеку от берега. Заметившие происшествие отдыхающие незамедлительно уведомили спасательные службы, которые оперативно прибыли на место происшествия.

Отдельные фрагменты самолета уже извлечены из воды, однако пилот пока не обнаружен. Бэттери-Бич временно закрыт для посещения туристами.