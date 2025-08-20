Порошенко* обозначил дальнейший путь Украины

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что мир на Украине возможен только при отказе Киева и Запада от идеи вступления страны в НАТО, подчеркивая, что стремление Украины к членству в альянсе стало причиной конфликта с Россией. Президент России Владимир Путин также отмечал, что нейтральный статус Украины был закреплен в декларации о независимости и попытки втянуть страну в НАТО воспринимаются Москвой как угроза.