Стали известны подробности убийства россиянином жены-учительницы

В управлении СК по Челябинской области раскрыли подробности убийства мужем 35-летней учительницы из Миасса. Перед смертью женщина поссорилась с нетрезвым супругом.
Супруги, по предварительным данным следствия, в момент трагедии были дома.
Между находившимся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемым и его женой произошел конфликт, во время которого он выстрелил в грудь женщины из ружья.
Оперативники уголовного розыска задержали 45-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство), по которой россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что убитая учительница хотела уйти от мужа. У пары осталась дочь. В браке супруги состояли больше 10 лет.
