Ранее в результате хакерской атаки были взломаны базы украинского генштаба командования вооруженными силами. Судя по полученным данным, общие потери Киева превышают 1,7 млн человек — убитых, тяжелораненых и пропавших без вести. С учетом дезертиров и пленных — цифра может составлять 8,5 млн человек, пишет «Национальная служба новостей». Вооружение на Украину поставляли 43 страны.