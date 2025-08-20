Противник терпит поражение в боях по всей линии фронта.
Потери ВСУ на территории Курской области стали самыми значительными за прошедшие за три года проведения спецоперации. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ.
«Наибольшие потери противник понес в ходе провального контрнаступления на Запорожье и “курской авантюры”. Таким образом, потери ВСУ в Курской области стали самыми масштабными за все три года», — рассказал собеседник ТАСС.
Ранее в результате хакерской атаки были взломаны базы украинского генштаба командования вооруженными силами. Судя по полученным данным, общие потери Киева превышают 1,7 млн человек — убитых, тяжелораненых и пропавших без вести. С учетом дезертиров и пленных — цифра может составлять 8,5 млн человек, пишет «Национальная служба новостей». Вооружение на Украину поставляли 43 страны.
Неделю назад киевский режим исказил данные о ситуации в Бессаловке Сумской области, что связали в большими потерями на фронте. Свое недовольство выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, передает телеканал 360.