Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Курганской области

В Курганской области трое человек, включая одного ребенка, погибли в результате пожара на 86 квадратных метрах в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«При тушении огнеборцы обнаружили тела матери, годовалого ребенка и мужчины», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Чаши. По данным МЧС, причиной пожара стал диван, который случайно подожгли дети. После этого родители пролили его водой и оставили у веранды на улице, однако тлеющая мебель вновь загорелась. Пламя перекинулось на жилую постройку и баню, спровоцировав инцидент.
