Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Курганской области

В Курганской области трое человек, включая ребенка, погибли при пожаре в частном доме из-за загоревшегося дивана.

Источник: Комсомольская правда

В Курганской области трое человек, включая одного ребенка, погибли в результате пожара на 86 квадратных метрах в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«При тушении огнеборцы обнаружили тела матери, годовалого ребенка и мужчины», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Чаши. По данным МЧС, причиной пожара стал диван, который случайно подожгли дети. После этого родители пролили его водой и оставили у веранды на улице, однако тлеющая мебель вновь загорелась. Пламя перекинулось на жилую постройку и баню, спровоцировав инцидент.

Ранее KP.RU сообщал, что двое человек погибли в результате пожара в жилом здании в селе Корткерос на территории Республики Коми.