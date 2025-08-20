Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Курганской области

Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Чаши. По данным МЧС, причиной пожара стал диван, который случайно подожгли дети. После этого родители пролили его водой и оставили у веранды на улице, однако тлеющая мебель вновь загорелась. Пламя перекинулось на жилую постройку и баню, спровоцировав инцидент.