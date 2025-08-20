Генпрокуратура требует передать в казну активы экс-замминистра Иванова

Активы экс-министра Тимура Иванова могут перейти в доход государства.
Передать в казну активы бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова требует первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин. Он подал в Пресненский районный суд Москвы антикоррупционный иск по поручению главы Генпрокуратуры Игоря Краснова, сообщает ведомство.
«Иванов скрывал свои коррупционные доходы, которые никак не соответствовали его официальным заработкам, в связи с чем они должны быть обращены в доход государства. Речь идет не только о сотнях миллионов рублей, найденных на счетах чиновника, но и о многочисленных объектах недвижимости, коллекции автомобилей, драгоценностях, часах и прочем», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в прокуратуре. Сумма требований официально не раскрывается, однако, по данным источника, речь идет о миллиардах рублей.
В документах отмечается, что значительная часть имущества не находилась в открытой собственности Иванова. Активы были распределены между его родственниками, включая бывшую супругу и нынешнюю сожительницу, а также переданы доверенным лицам. Помимо денежных средств под арест попали объекты недвижимости и предметы роскоши.
Ранее Тимур Иванов был приговорен Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей. Его признали виновным по делу о растрате и выводе из банка более 3,9 млрд рублей, сообщала ранее «Национальная служба новостей».