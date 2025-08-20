Эксперт Яковенко: Эвакуация туристки с пика Победы смертельно опасна для спасателей

Эвакуировать застрявшую на пике Победы в Киргизии альпинистку Наталью Наговицину будет крайне нелегко — спасатели могут погибнуть во время этой операции. Об этом в среду, 20 августа, заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.
По словам главы комиссии, однажды на этой вершине от оторвавшегося тромба скончался его друг. Однако спустить его тело оттуда так и не удалось из-за сложного рельефа местности.
— На носилках человека нести — сами спасатели могут упасть в пропасть. Я не уверен, что смогут ее донести и даже, что до нее дойдут. И не погибнут сами, — передает слова Яковенко газета «Комсомольская правда».
Появилась информация, что 47-летняя Наговицина больше не подает признаков жизни. Утверждается, что женщина лежит в спальном мешке на высоте семи тысяч метров при температуре минус 23 градуса. Однако ее все еще считают живой — на помощь ей направляется группа профессиональных альпинистов.
Альпинистка застряла на пике Победы со сломанной ногой и больше недели ждала помощи. Женщине приходилось в одиночку выживать на морозе без еды. Как человеку удается выжить в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».