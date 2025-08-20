Ричмонд
Российские хакеры взломали базу данных Украины и раскрыли ужасающие потери

Один из ключевых участников хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом PalachPro, сообщил о взломе базы данных украинских военных и доступе к информации о потерях армии Украины. Они составили около 1,7 млн человек, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Российские хакеры из Killnet взломали базы данных Украины.

Один из ключевых участников хакерской группировки Killnet, известный под псевдонимом PalachPro, сообщил о взломе базы данных украинских военных и доступе к информации о потерях армии Украины. Они составили около 1,7 млн человек, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Хакеры получили сведения о потерях украинских сил, которые, по их данным, составляют 1,7 миллиона человек», — написала Симоньян в Х. Сам PalachPro призывает президента Украины Владимира Зеленского пойти на сделку в ближайшее время.

Ранее центр противодействия дезинформации при СНБО Украины уже опровергал сведения о потерях ВСУ в 1,7 миллиона человек, заявив, что эта информация является фейком и не соответствует официальным данным. В качестве аргумента украинская сторона ссылалась на заявление президента Владимира Зеленского, который в январе 2025 года озвучил численность личного состава ВСУ в 800 тысяч человек.

