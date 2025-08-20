Российские хакеры взломали базу данных Украины и раскрыли ужасающие потери

Ранее центр противодействия дезинформации при СНБО Украины уже опровергал сведения о потерях ВСУ в 1,7 миллиона человек, заявив, что эта информация является фейком и не соответствует официальным данным. В качестве аргумента украинская сторона ссылалась на заявление президента Владимира Зеленского, который в январе 2025 года озвучил численность личного состава ВСУ в 800 тысяч человек.