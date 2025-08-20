Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО

«Предложение Мелони сводится к пункту о коллективной обороне по типу НАТО, но не связано с фактическим членством в альянсе. Это один из множества вариантов, которые конкретизируются по мере того, как президент США Дональд Трамп согласился поддержать гарантии безопасности для Украины», — пишет агентство Bloomberg.