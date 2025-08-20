Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в НАТО

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони продвигает среди европейских союзников план военной коллективной помощи Украине без ее вступления в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Предложение Мелони сводится о коллективной обороне по типу НАТО, но без приема Украины в альянс.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони продвигает среди европейских союзников план военной коллективной помощи Украине без ее вступления в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

«Предложение Мелони сводится к пункту о коллективной обороне по типу НАТО, но не связано с фактическим членством в альянсе. Это один из множества вариантов, которые конкретизируются по мере того, как президент США Дональд Трамп согласился поддержать гарантии безопасности для Украины», — пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что итальянский план признает, что членство Украины в НАТО не обсуждается, но предлагает механизм коллективной помощи. По словам источников, вариант «НАТО-лайт» обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, принимать ответ в случае военных действий против Украины.

Такой механизм не равен коллективной обороне по статье 5 устава НАТО. Однако он предусматривает обязательство оперативно согласовать ответные меры в течение 24 часов, пишет «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше