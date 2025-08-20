Россия согласна предоставить Украине гарантии при одном условии: главное об СВО за 20 августа

В Минобороны сообщили агентству URA.RU, что в ночь с 19 на 20 августа российские военные предотвратили попытку диверсии армии Украины в акватории Черного моря — расстояние от этой точки до побережья Крыма составило 72 километра. По данным ведомства, противник намеревался провести операцию с использованием десантных катеров, двигаясь от Одессы в направлении мыса Тарханкут на полуострове. Пресечь эти действия удалось при участии операторов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон». Так, один из украинских катеров был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет».