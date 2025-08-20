Лавров заявил, что инициатива, предложенная Киевом в ходе переговоров в 2022 году, является хорошим примером.
Российские власти готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если в этом процессе на равных правах будут участвовать Китай, США, Великобритания и Франция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Помимо этого, в российской Службе внешней разведки (СВР) заявили, что Киев активно предпринимает меры для сокрытия сведений об участии значительного количества убежденных антифашистов из разных государств мира в СВО на стороне России. Главное о спецоперации на Украине к 20 августа — в материале URA.RU.
Москва предоставит Киеву коллективные гарантии безопасности.
Российские власти готовы предоставить Украине гарантии безопасности, при условии равноправного участия в этом процессе КНР, Штатов, Великобритании и Франции. Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади сообщил, что такие гарантии должны быть эффективными и надежными.
Он сослался на инициативу киевских властей, которая была озвучена во время переговоров в 2022 году. Тогда рассматривалась возможность предоставления Украине гарантий безопасности со стороны всех постоянных членов Совбеза ООН, включая Москву, Пекин, Вашингтон, Париж и Лондон. В РФ были готовы поддержать это предложение. Лавров также отметил, что любые попытки обсуждать вопросы безопасности без участия страны не имеют перспектив.
«Киев заметает под ковер» неудобные для себя эпизоды конфликта с Москвой.
Украинские власти намеренно «заметают под ковер» сведения о значительном количестве убежденных антифашистов из различных стран мира, принимающих участие в спецоперации на стороне РФ. В Службе внешней разведки отметили, что подобное замалчивается, потому что может быть признано неудобным в контексте конфликта.
В частности, особое усилие прилагается к тому, чтобы не допустить распространения информации о вступлении в ряды ВС РФ граждан стран, официально поддерживающих Украину. Среди них: Австрия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Франция и ряд других государств Евросоюза. При этом, на сегодняшний день в составе ВСУ отсутствуют наемники из Европы — среди иностранных бойцов остаются лишь представители стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африканского континента.
ВС РФ пресекли диверсию противника в 72 километрах от Крыма.
В Минобороны сообщили агентству URA.RU, что в ночь с 19 на 20 августа российские военные предотвратили попытку диверсии армии Украины в акватории Черного моря — расстояние от этой точки до побережья Крыма составило 72 километра. По данным ведомства, противник намеревался провести операцию с использованием десантных катеров, двигаясь от Одессы в направлении мыса Тарханкут на полуострове. Пресечь эти действия удалось при участии операторов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон». Так, один из украинских катеров был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Российские хакеры рассекретили потери ВСУ с начала конфликта.
Группа хакеров, связанных с Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini, получила доступ к базе данных Генштаба ВСУ, содержащую сведения о потерях армии с начала СВО. В списках числятся 1,7 млн погибших или пропавших без вести бойцов. Для атаки на сервисы в облачном хранилище OneDrive был использован новый вирус «Нюанс». По словам хакеров, он действует только на территории Украины.
В Киеве же отказались признавать достоверность полученной в ходе кибератаки информации. Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны опубликовал сообщение, в котором, однако, не привел каких-либо официальных сведений о количестве погибших или пропавших без вести военных. В качестве обоснования своей позиции сотрудники центра сослались на заявление президента Украины Владимира Зеленского — в январе 2025 года он озвучил общую численность личного состава своей армии, насчитав 800 тысяч человек.
Армия России взяла под контроль три населенных пункта.
По данным Минобороны, ВС РФ освободили Панковку и Сухецкое в ДНР. Также, значительно продвинувшись в Днепропетровской области, бойцы взяли под контроль населенный пункт Новогеоргиевка.
Командование ВСУ массово выводит войска из-под Сум.
По данным российских силовиков, значительная часть подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ была выведена из Сумской области. Это связано с необходимостью пополнения личного состава и восстановления боеспособности после понесенных на направлении потерь.
При этом позже стало известно, что в регион прибыли специальные роты батальона «Шквал». Он сформирован из заключенных, имеющих острые инфекционные заболевания.
ВС РФ нанесли удары по военной инфраструктуры в Одессе и пригороде.
В ночь на 20 августа на ряде ключевых объектов военной инфраструктуры ВСУ в Одессе и пригородах города были зафиксированы взрывы. Российские военные нанесли по этим целям комбинированный удар, применив ракеты и беспилотники. В результате в Измаиле был уничтожен нефтеналивной терминал и полностью загруженный нефтепродуктами танкер. Этот логистический центр еженедельно обеспечивал транспортировку около 20 тысяч тонн топлива для нужд противника. Также о серии взрывов сообщили в подконтрольной ВСУ части Запорожья — по данным местных СМИ, фиксировались яркие вспышки, а воздушная тревога продолжалась более двух часов, передает «Пятый канал».