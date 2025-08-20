В Белгородской области автомобиль подорвался на взрывном устройстве, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он рассказал, что оба пострадавших являются мирными жителями Краснояружского района. На участке автодороги Колотиловка-Репяховка автомобиль наехал на взрывное устройство.
Мужчине диагностировали баротравму. Ему оказали медицинскую помощь, и он отказался от госпитализации. Женщину с предварительным диагнозом «ушиб поясничной области» доставят для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода.
Губернатор отметил, что после детонации автомобиль загорелся.