Гид умерла на глазах у туристов в римском Колизее

Во время сопровождения группы из примерно 25 человек женщина внезапно потеряла сознание. Несмотря на попытки окружающих оказать помощь, спасти ее не удалось. К моменту прибытия медицинских работников она уже была мертва. В день происшествия в Риме температура превышала отметку в 30 градусов Цельсия.