Гид умерла на глазах у туристов в римском Колизее

В Колизее на глазах у туристов скончалась 60-летняя экскурсовод. Ее коллеги считают, что причиной смерти стали тяжелые условия труда и высокая температура, пишет La Repubblica.
Во время сопровождения группы из примерно 25 человек женщина внезапно потеряла сознание. Несмотря на попытки окружающих оказать помощь, спасти ее не удалось. К моменту прибытия медицинских работников она уже была мертва. В день происшествия в Риме температура превышала отметку в 30 градусов Цельсия.
По словам Паолы Сальватори, коллеги погибшей, экскурсоводы сталкиваются с невозможностью нормально выполнять свои обязанности в текущих условиях ежедневной работы.
«Чрезмерный наплыв туристов приводит к трагическим последствиям», — подчеркнула она.
Другие коллеги уточнили, что погибшая регулярно работала в условиях повышенной температуры, жалуясь на плохое самочувствие, боли в сердце и проблемы с давлением.
Ранее сообщалось, что в Версальском дворце во Франции во время экскурсии скончалась 10-летняя девочка. Отмечается, что причиной смерти ребёнка также могла стать жара.