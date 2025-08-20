Ричмонд
Гид умерла на глазах у туристов в римском Колизее

Коллеги погибшей считают, что причиной смерти стали тяжелые условия труда.

Источник: Аргументы и факты

В Колизее на глазах у туристов скончалась 60-летняя экскурсовод. Ее коллеги считают, что причиной смерти стали тяжелые условия труда и высокая температура, пишет La Repubblica.

Во время сопровождения группы из примерно 25 человек женщина внезапно потеряла сознание. Несмотря на попытки окружающих оказать помощь, спасти ее не удалось. К моменту прибытия медицинских работников она уже была мертва. В день происшествия в Риме температура превышала отметку в 30 градусов Цельсия.

По словам Паолы Сальватори, коллеги погибшей, экскурсоводы сталкиваются с невозможностью нормально выполнять свои обязанности в текущих условиях ежедневной работы.

«Чрезмерный наплыв туристов приводит к трагическим последствиям», — подчеркнула она.

Другие коллеги уточнили, что погибшая регулярно работала в условиях повышенной температуры, жалуясь на плохое самочувствие, боли в сердце и проблемы с давлением.

Ранее сообщалось, что в Версальском дворце во Франции во время экскурсии скончалась 10-летняя девочка. Отмечается, что причиной смерти ребёнка также могла стать жара.