В Раду внесли законопроект о включении части ДНР и ЛНР в Харьковскую и Днепропетровскую области

«На сегодня едва ли не единственный шанс сохранить эти земли в Украине — это если части Луганской и Донецкой областей (подконтрольные украинским властям части ДНР и ЛНР) войдут в состав Харьковской и Днепропетровской областей. Закон дает нам право вносить изменения в административно-правовое поле для этого», — заявила депутат в своем telegram-канале.