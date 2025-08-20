В Северной Осетии девять детей пострадали в ДТП

Подобные случаи с участием детей происходили и ранее: 11 августа в Тюменской области в результате нескольких ДТП погиб один ребенок, еще четверо несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Тогда аварии произошли на трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск, а также в Тобольске, где дети также были госпитализированы после дорожно-транспортных происшествий.