Имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова хотят конфисковать

Напомним, Иванов был взят под стражу 23 апреля 2024 года по обвинению в коррупционных действиях. Против офицера возбудили два уголовных дела. В своём последнем слове он заявил о готовности принять обвинение. Он не признал вину в растрате при покупке паромов и выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». В итоге суд назначил ему 13 лет колонии.