Пассажирка поезда, ехавшая с двумя детьми, впала в кому из-за инсульта

По словам матери пострадавшей, 12 августа ее дочь возвращалась из отпуска с семьей в плацкартном вагоне. В пути она почувствовала сильную головную боль и тошноту, а ночью потеряла сознание и упала. Попутчики положили ее на полку и попросили начальника поезда вызвать скорую помощь.