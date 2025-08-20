Пассажирка поезда, ехавшая с двумя детьми, впала в кому из-за инсульта

Пассажирка поезда, которая ехала с двумя детьми из Волгограда в Москву, впала в кому из-за инсульта. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.
По словам матери пострадавшей, 12 августа ее дочь возвращалась из отпуска с семьей в плацкартном вагоне. В пути она почувствовала сильную головную боль и тошноту, а ночью потеряла сознание и упала. Попутчики положили ее на полку и попросили начальника поезда вызвать скорую помощь.
Утром в Липецке медики зашли в вагон и заявили, что пассажирка просто спит. Отмечается, что врачи не стали осматривать пострадавшую, а попутчики при этом торопили бригаду скорой помощи и жаловались на возможное опоздание поезда в Москву.
В столице женщина встретила поезд и обнаружила дочь без сознания. Она отметила, что проводник не помог и попросил скорее покинуть вагон. Женщине пришлось выносить дочь на спине.
В больнице Елене диагностировали венозный инфаркт и обширное кровоизлияние в мозг. В настоящее время пострадавшая находится в коме, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. В ведомстве отметили, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
«Волгоградской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия с пассажиркой поезда сообщением Волгоград — Москва», — указано в сообщении.
