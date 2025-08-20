Он отметил, что в Херсоне было несколько случаев закладки самодельных взрывных устройств вдоль его маршрутов.
«В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали. Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать», — сказал губернатор.
Сальдо добавил, что благодаря местным жителям ему удалось избежать ряда покушений. Он считает, что за этими терактами без сомнений стоит Киев.
Об одном из покушений губернатор рассказывал в июне 2023 года. Тогда по приказу Буданова и Зеленского Вооружённые силы Украины выпустили более десяти высокоточных ракет по местам, где, по их мнению, мог находиться Сальдо. В результате обстрела пострадали пункты временного размещения эвакуированных.