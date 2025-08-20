Автомобиль подорвался на трассе под Белгородом, ранены два человека

Двое гражданских лиц получили ранения в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве в Краснояружском районе Белгородской области. Инцидент произошёл на участке автодороги Колотиловка — Репяховка, после чего пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.