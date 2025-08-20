Автомобиль подорвался на трассе под Белгородом, ранены два человека

Мужчине диагностировали баротравму, однако после оказания медицинской помощи он отказался от предложенной госпитализации. Женщину с предварительным диагнозом «ушиб поясничной области» бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 Белгорода.
После детонации взрывного устройства автомобиль почти полностью выгорел. Местные власти устанавливают обстоятельства произошедшего и тип взрывного устройства.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли храм в селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области во время службы. Происшествие случилось 19 августа, в праздник Яблочного Спаса. В результате атаки пострадала женщина. Снаряд попал в Храм Покрова Пресвятой Богородицы.