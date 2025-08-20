В Ушачском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась, погибла пассажирка

20 августа, Ушачи /Корр. БЕЛТА/. Пассажирка легкового автомобиля погибла в результате его опрокидывания на трассе в Ушачском районе. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Витебского облисполкома.
Авария произошла сегодня вечером на автодороге Р-46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации вблизи д. Паулье.
По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Renault на закруглении дороги влево не справился с управлением транспортным средством, в результате чего съехал в левый по ходу движения кювет. Там транспортное средство опрокинулось.
В результате аварии пассажирка 1968 г.р. получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. -0-