Раскрыли главные сложности спасения российской альпинистки с пика Победы

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что помочь застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинистке Наталье Наговициной спасателям будет крайне сложно. Об этом пишет ТАСС.

По мнению собеседника издания, спасти сломавшую ногу женщину, которая уже неделю находится на высоте 7 000 метров, будет практически невозможно.

Пятницын отметил, что там трехкилометровый гребень. И в подобной нужно не менее 30 человек, чтобы эвакуировать оттуда человека.

К такому тяжелому маршруту 47-летняя альпинистка была не подготовлена, вице-президент ФАР.

Ранее помочь россиянке попытались два иностранца — итальянец и немец. Однако усилия мужчин не увенчались успехом. Альпинисты поместили женщину в спальный мешок и оставили на горе. Через день итальянец скончался.

В среду в Минобороны Киргизии заявили, что застрявшую на пике Победы российскую альпинистку последний раз видели живой два дня назад. Согласно приблизительным расчетам, спасатели смогут добраться до женщины не раньше, чем через два-три дня.

СМИ также сообщили, что застрявшая на пике Победы россиянка, предварительно, умерла. Наталья в спальном мешке больше не подает признаков жизни при температуре воздуха −23 градуса.

