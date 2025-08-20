Раскрыли главные сложности спасения российской альпинистки с пика Победы

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что помочь застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинистке Наталье Наговициной спасателям будет крайне сложно. Об этом пишет ТАСС.
По мнению собеседника издания, спасти сломавшую ногу женщину, которая уже неделю находится на высоте 7 000 метров, будет практически невозможно.
Пятницын отметил, что там трехкилометровый гребень. И в подобной нужно не менее 30 человек, чтобы эвакуировать оттуда человека.
К такому тяжелому маршруту 47-летняя альпинистка была не подготовлена, вице-президент ФАР.
Ранее помочь россиянке попытались два иностранца — итальянец и немец. Однако усилия мужчин не увенчались успехом. Альпинисты поместили женщину в спальный мешок и оставили на горе. Через день итальянец скончался.
В среду в Минобороны Киргизии заявили, что застрявшую на пике Победы российскую альпинистку последний раз видели живой два дня назад. Согласно приблизительным расчетам, спасатели смогут добраться до женщины не раньше, чем через два-три дня.
СМИ также сообщили, что застрявшая на пике Победы россиянка, предварительно, умерла. Наталья в спальном мешке больше не подает признаков жизни при температуре воздуха −23 градуса.
