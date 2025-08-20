В Софии осквернили монумент Братской могилы

В столице Болгарии неизвестные в очередной раз осквернили монумент Братской могилы, установленный в память об участниках коммунистического движения Сопротивления времен Второй мировой войны.
Вандалы повредили элементы архитектурной композиции, нанесли на памятник символику Третьего рейха и расистские лозунги. Кроме того, они перечеркнули свастикой цитату национального героя Христо Ботева: «Тот, кто пал в бою за свободу, не умирает».
Болгарская социалистическая партия (БСП) в заявлении назвала случившееся следствием «35-летнего пещерного антикоммунизма», в ходе которого были реабилитированы и нормализованы многие практики и символы, использовавшиеся нацизмом и фашизмом.
В БСП считают, что преступная акция стала результатом многолетней неолиберальной политики, которая усилила социальное неравенство и маргинализацию больших групп населения.
«Добавив к этому превращение культуры и образования в товар, мы получили благоприятную среду для культивирования неонацизма», — отметили в партии.
Ранее в Софии памятник на братской могиле советских солдат в квартале Лозенец подвергся акту вандализма. Скульптурная композиция была изрисована краской, а у фигуры ребенка, входящей в памятник, была отколота голова. Сейчас работы по восстановлению мемориала завершены.