В Софии осквернили монумент Братской могилы

Ранее в Софии памятник на братской могиле советских солдат в квартале Лозенец подвергся акту вандализма. Скульптурная композиция была изрисована краской, а у фигуры ребенка, входящей в памятник, была отколота голова. Сейчас работы по восстановлению мемориала завершены.