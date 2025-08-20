Иноагент из Франции, осужденный в Москве, стал фигурантом нового дела

По данным следствия, с апреля 2021 года по август 2022 года Винатье собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности, а также данные о мобилизации. Следствие утверждает, что он получал информацию о размещении российских войск на территории Украины и о прогнозах хода военных действий, которую мог использовать против интересов Российской Федерации.