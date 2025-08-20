Ричмонд
Иноагент из Франции, осужденный в Москве, стал фигурантом нового дела

Гражданину Франции Лорану Винатье (признан в России иноагентом) предъявлено обвинение в шпионаже. Соответствующее ходатайство о продлении его ареста поступило в Лефортовский суд Москвы, следует из электронной базы данных суда.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Лорану Винатье, обвиняемому по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — сказано в сообщении суда. Иных подробностей в материалах на данный момент не приводится. Информацию передает ТАСС.

По данным следствия, с апреля 2021 года по август 2022 года Винатье собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности, а также данные о мобилизации. Следствие утверждает, что он получал информацию о размещении российских войск на территории Украины и о прогнозах хода военных действий, которую мог использовать против интересов Российской Федерации.

С начала специальной военной операции российские правоохранительные органы неоднократно сообщали о задержаниях лиц, подозреваемых в передаче сведений о российских военных украинским спецслужбам. В частности, в Луганской Народной Республике возбуждались уголовные дела по статье о шпионаже против граждан, собиравших и передававших информацию военного характера.

*Лоран Винатье признан Минюстом РФ иноагентом.