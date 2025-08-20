Российские регионы атаковали украинские БПЛА: онлайн-трансляция

БПЛА атаковали Россию.
Украина атаковала российские регионы беспилотниками. Опасность атаки объявлена в Белгородской, Воронежской, Херсонской и Курской областях. Свежую информацию о ходе отражения атаки URA.RU публикует в своей онлайн-трансляции.
01:40 На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Введены временные ограничения работы мобильного интернета из соображений безопасности, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем telegram-канале.
01:38 Два мирных жителя пострадали в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве в Краснояружском районе на участке автодороги Колотиловка — Репяховка. Их доставили в ЦРБ, сообщил губернатор Белгородской области Гладков в своем telegram-канале.
01:33 Массированный удар нанесен по городу Каменка-Днепровская. Местная жительница получила серьезное ранение руки, а ребенка посекло осколками, сообщил Владимир Рогов, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета.
01:27 Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем telegram-канале об опасности по БПЛА.
01:24 На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщает оперштаб.
01:23 В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
01:09 Жителей Воронежской области предупредили, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Гусев.
01:08 На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Силы ПВО наготове, сообщил губернатор.