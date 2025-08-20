Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские регионы атаковали украинские БПЛА: онлайн-трансляция

Украина атаковала российские регионы беспилотниками. Опасность атаки объявлена в Белгородской, Воронежской, Херсонской и Курской областях. Свежую информацию о ходе отражения атаки URA.RU публикует в своей онлайн-трансляции.

БПЛА атаковали Россию.

Украина атаковала российские регионы беспилотниками. Опасность атаки объявлена в Белгородской, Воронежской, Херсонской и Курской областях. Свежую информацию о ходе отражения атаки URA.RU публикует в своей онлайн-трансляции.

01:40 На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Введены временные ограничения работы мобильного интернета из соображений безопасности, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем telegram-канале.

01:38 Два мирных жителя пострадали в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве в Краснояружском районе на участке автодороги Колотиловка — Репяховка. Их доставили в ЦРБ, сообщил губернатор Белгородской области Гладков в своем telegram-канале.

01:33 Массированный удар нанесен по городу Каменка-Днепровская. Местная жительница получила серьезное ранение руки, а ребенка посекло осколками, сообщил Владимир Рогов, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета.

01:27 Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем telegram-канале об опасности по БПЛА.

01:24 На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщает оперштаб.

01:23 В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.

01:09 Жителей Воронежской области предупредили, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Гусев.

01:08 На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Силы ПВО наготове, сообщил губернатор.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше