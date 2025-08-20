«Я положил конец войне между “Абербайджаном” и Албанией. Это было нечто масштабное, продолжавшееся 34−35 лет для Албании», — приводит Newsbreak слова президента США, который имел в виду урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. По информации портала, Трамп не впервые сталкивается с трудностями при произнесении названия Азербайджана во время публичных выступлений.