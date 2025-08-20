Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на проспекте Независимости в Минске

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте аварии в Минске, в которой погиб водитель легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По предварительной информации, вечером 20 августа 41-летний водитель автомобиля Geely выехал на встречную полосу движения на пр. Независимости и столкнулся с грузовиком.
От полученных травм водитель Geely скончался.
Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию по телефонам (8017) 389−55−55 и (8029) 159−08−35.-0-