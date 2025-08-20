Против гражданина Франции Винатье возбудили уголовное дело о шпионаже

Против гражданина Франции Лорана Винатье возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Соответствующие сведения размещены в картотеке Лефортовского суда Москвы. Там уточняется, что поступило ходатайство о продлении срока его содержания под стражей, а судебное заседание назначено на 25 августа.
Французский гражданин был задержан в столице в начале июня. По данным следственных органов, Винатье на протяжении нескольких лет занимался сбором информации, связанной с военной и военно-технической сферой России, не выполняя требований о предоставлении документов для включения в реестр иноагентов.
Как заявляют в ФСБ, он вступал в контакты с экспертами и представителями государственных структур, стремясь получить от них сведения, представляющие интерес для зарубежных спецслужб. Следствие считает, что добытая информация могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации.
Ранее военный трибунал в Новой Зеландии признал одного из военнослужащих виновным в шпионаже. Это первый случай в истории страны, когда гражданин официально был разоблачён как шпион.