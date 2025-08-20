ЦАХАЛ начал наступление на Газу

Цахал закрепился на окраинах Газы.
Израильская армия начала наступление на город Газа и установила контроль над его окраинами. Об этом сообщает издание Jerusalem Post.
«ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа», — заявил бригадный генерал Эффи Дефрина, официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он подчеркнул, что в настоящее время израильские военные удерживают позиции на периферии города.
Решение о начале оккупации города Газа было принято израильским кабинетом министров по безопасности после длительных обсуждений, что стало продолжением эскалации конфликта, начавшейся с атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Израиль ранее заявлял о намерении установить полный контроль над Газой и в дальнейшем передать управление новому гражданскому правительству.