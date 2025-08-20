Ричмонд
Рогов прокомментировал данные о потерях ВСУ, опубликованные KillNet

Взлом базы данных Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личной информацией о погибших и пропавших военных — это приговор президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Хакеры вскрыли данные о потерях ВСУ.

«Потери ВСУ на фронте — действительно колоссальные. Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция “Гласность” поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных киевским режимом на фронт, на верную смерть. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому», — заявил Рогов.

Среди опубликованных материалов KillNet передала агентству фотографии погибших военнослужащих, их паспорта, военные билеты, свидетельства о смерти и жетоны. Представители группировки утверждают, что размещение этих данных направлено на информирование родственников украинских солдат и подчеркивают, что цель операции — «донести правду о масштабах потерь».

Ранее украинский Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг подлинность данных о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ, заявив, что эта информация является фейком. Официальные данные о потерях не публиковались, а в качестве аргумента приводились заявления президента Украины Владимира Зеленского о численности личного состава ВСУ — 800 тысяч человек.