Рогов прокомментировал данные о потерях ВСУ, опубликованные KillNet

«Потери ВСУ на фронте — действительно колоссальные. Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция “Гласность” поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных киевским режимом на фронт, на верную смерть. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому», — заявил Рогов.