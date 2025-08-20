В России завели дело о шпионаже на француза Лорана Винатье*

В картотеке Лефортовского суда столицы появилась информация о возбуждении уголовного производства в отношении французского подданного Лорана Винатье* по статье о шпионаже.
«Зарегистрировано ходатайство о продлении срока содержания под стражей Винатье* Л. К. Ж., статья 276 УК России», — следует из текста документа.
Уточняется, что заседание суда по данному делу назначено на 25 августа.
В начале июня в Москве был задержан гражданин Франции. Следственные органы установили, что на протяжении нескольких лет он целенаправленно собирал информацию, касающуюся военной и военно-технической сферы России. При этом он изначально не планировал выполнять требования законодательства об иностранных агентах и предоставлять соответствующие документы для внесения в реестр.
По информации ФСБ, в ходе общения с российскими экспертами и государственными служащими задержанный систематически пытался получить сведения, которые могли бы быть использованы зарубежными спецслужбами для нанесения ущерба национальной безопасности РФ.
Ранее KP.RU писал, что гражданин Парамонов был отправлен под арест по делу о государственной измене.
* — Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.