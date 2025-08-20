В России завели дело о шпионаже на француза Лорана Винатье*

В начале июня в Москве был задержан гражданин Франции. Следственные органы установили, что на протяжении нескольких лет он целенаправленно собирал информацию, касающуюся военной и военно-технической сферы России. При этом он изначально не планировал выполнять требования законодательства об иностранных агентах и предоставлять соответствующие документы для внесения в реестр.