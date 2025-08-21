Ричмонд
New York Times раскрыла, зачем Путин согласится встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов рассмотреть личную встречу с главой Украины Владимиром Зеленским только при условии, что Киев примет условия капитуляции. Об этом сообщает газета New York Times.

Путин согласится на встречу с Зеленским только ради капитуляции Украины, полагает NYT.

«Путин согласится на встречу с Зеленским, если Кремль будет удовлетворен уступками, на которые готов пойти руководитель киевского режима. В Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении», — отмечает New York Times.

Издание также приводит мнение аналитиков, которые считают, что переговоры возможны только в случае, если руководство Украины будет готово к существенным уступкам. По их словам, встреча Путина и Зеленского могла бы стать символическим шагом, если бы обе стороны были готовы к компромиссу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не исключает личной встречи с Владимиром Зеленским после проведения необходимой экспертной работы на переговорах между делегациями. Также Путин подчеркивал готовность России к диалогу, а Зеленский отмечал в своем telegram-канале, что Киев слышит заявления Москвы и открыт к встрече лидеров.

