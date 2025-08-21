Осужденного за убийство сослуживцев Шамсутдинова не берут на СВО

Осужденный с 2022 года много раз писал письма из колонии, чтобы его отправили на СВО.
Бывшему солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, осужденному на 24,5 года за убийство восьми сослуживцев в Забайкальском крае, неоднократно отказывали в возможности принять участие в специальной военной операции. Об этом сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
«Он с 2022 года много раз просил через колонию, хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году. Но ответов нет», — сообщил адвокат РИА Новости.
Шамсутдинов был осужден в 2020 году за массовое убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, совершенное в октябре 2019 года на фоне неуставных отношений. Суд признал его вменяемым и назначил 24,5 года лишения свободы, а также обязал выплатить компенсации потерпевшим.