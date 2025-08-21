Осужденного за убийство сослуживцев Шамсутдинова не берут на СВО

Шамсутдинов был осужден в 2020 году за массовое убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, совершенное в октябре 2019 года на фоне неуставных отношений. Суд признал его вменяемым и назначил 24,5 года лишения свободы, а также обязал выплатить компенсации потерпевшим.