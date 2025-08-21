Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прогремели новые взрывы

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина.

Источник: AP 2024

«В Киеве снова прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.

Поздно вечером в среду о взрывах в украинской столице сообщал телеканал «Общественное». Мэр города Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в Киеве работают системы ПВО.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше