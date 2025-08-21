Украина решилась на хитрый ход ради земель Донбасса: карта

Перед предстоящими переговорами с РФ Украина затевает сомнительные территориальные реформы.
Украинские власти ищут юридические уловки, чтобы сохранить за собой части Донецкой и Луганской народных республик. Для этого депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход предлагает пойти на хитрость и изменить административные границы Харьковской и Днепропетровской областей за счет включения в их состав подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР. Какие неосвобожденные города в этом случае хочет получить Украина — в материале URA.RU.
Инициатива нардепа Скороход.
Верховная Рада Украины рассмотрит закон о включении подконтрольных ей частей Донецкой и Луганской народных республик в состав Харьковской и Днепропетровской областей, сообщила украинский депутат Скороход. Внесенная инициатива якобы сможет юридически закрепить эти территории за Украиной на случай будущих мирных переговоров.
По ее словам, закон дает депутатам Рады право вносить изменения в административно-правовое поле. И это едва ли не единственный шанс Киева сохранить эти земли.
На какие территории Донбасса замахивается Киев.
К середине 2025 года уровень освобождения ДНР и Запорожской области достиг примерно 75%. До начала спецоперации под контролем ДНР находилось лишь 29,6% территории бывшей Донецкой области.
По итогам первой половины 2025 года российские войска установили контроль еще примерно над двумя тысячами квадратными километрами, преимущественно в ДНР — в районах Великая Новоселка, Покровск (Красноармейск), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).
Судя по инициативе депутатов Рады, Киев с помощью сомнительной «территориальной реформы» пытается законодательно увести из границ ДНР такие города как Славянск, Краматорск, Северск, Святогорск и Константиновка. И несколько десятков населенных пунктов, среди которых такие крупные как Дружковка, Николаевка, Лиман, Александровка, Очертино, Новодонецкое, Доброполье и многие другие.
Уловки Киева не помогут вернуть земли ЛНР.
Тем временем российские войска продолжают продвигаться вперед и освобождать российские территории. В конце июня 2025 года глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вся территория республики находится под контролем России.
До начала СВО под контролем ЛНР находилось лишь 8,4 тысячи квадратных километров, что составляло 31% от общей площади бывшей Луганской области, равной 26,7 тысячи квадратных километров. Теперь вся территория ЛНР перешла под контроль РФ. Для сравнения: площадь ЛНР немного уступает Армении или Албании, но заметно превышает размеры Израиля и Словении.