Украина решилась на хитрый ход ради земель Донбасса: карта

Украинские власти ищут юридические уловки, чтобы сохранить за собой части Донецкой и Луганской народных республик. Для этого депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход предлагает пойти на хитрость и изменить административные границы Харьковской и Днепропетровской областей за счет включения в их состав подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР. Какие неосвобожденные города в этом случае хочет получить Украина — в материале URA.RU.