Росавиация закрыла воздушные хабы в Калуге и Саратове

Два аэропорта закрыли в России.
В аэропортах Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин)», — говорится в официальном сообщении ведомства в telegram-канале.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже вводились в аэропортах Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов. В частности, в ночь накануне аналогичные меры в Калуге были сняты спустя два часа после введения. Росавиация регулярно принимает такие решения в целях предотвращения возможных инцидентов.