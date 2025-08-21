Росавиация закрыла воздушные хабы в Калуге и Саратове

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уже вводились в аэропортах Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов. В частности, в ночь накануне аналогичные меры в Калуге были сняты спустя два часа после введения. Росавиация регулярно принимает такие решения в целях предотвращения возможных инцидентов.