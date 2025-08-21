Fox News: команда Трампа взаимодействует с Россией и Украиной для встречи Путина и Зеленского

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о своей уверенности в возможности диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта, а также подчеркивал необходимость обсуждения вопроса территорий напрямую между лидерами России и Украины при посредничестве международных партнеров. Киев подтверждал готовность к переговорам без предварительного перемирия, а место и дата встречи до сих пор остаются на стадии согласования.