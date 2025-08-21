Ричмонд
Fox News: команда Трампа взаимодействует с Россией и Украиной для встречи Путина и Зеленского

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с представителями России и Украины о проведении двусторонней встречи для поиска путей завершения вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В Белом доме прорабатывают встречу Зеленского и Путина.

«Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействие с российскими и украинскими представителями над двусторонней встречей для прекращения конфликта», — говорится в заявлении Белого дома, распространенном Fox News. Место и дата возможной двусторонней встречи пока не определены. В Белом доме подчеркнули, что консультации находятся в активной фазе, однако дополнительная информация будет опубликована позже.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп: встреча Путина и Зеленского уже прорабатывается.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о своей уверенности в возможности диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта, а также подчеркивал необходимость обсуждения вопроса территорий напрямую между лидерами России и Украины при посредничестве международных партнеров. Киев подтверждал готовность к переговорам без предварительного перемирия, а место и дата встречи до сих пор остаются на стадии согласования.

