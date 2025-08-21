Адвокат Нагиев: осужденного за расстрел сослуживцев Шамсутдинова не берут на СВО

По словам адвоката Руслана Нагиева, несмотря на неоднократные просьбы осужденного, бывшего военнослужащего срочной службы Рамиля Шамсутдинова не направляют для участия в СВО. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что Шамсутдинов был приговорен к 24,5 годам лишения свободы за убийство сослуживцев в воинской части на территории Забайкальского края.
«Он с 2022 года много раз просил через колонию, хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году, но ответов нет», — заявил собеседник агентства.
Согласно информации Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ, Шамсутдинов признал свою вину. Проведенная комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у обвиняемого каких-либо психических расстройств.
21 января 2021 года Второй восточный окружной военный суд вынес приговор, назначив Шамсутдинову 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 9,8 млн рублей. При этом государственное обвинение ранее просило 25 лет лишения свободы.
