Politico: ЕС планируют превратить переговоры Трампа в ловушку для России

Евросоюз собирается публично поддержать инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, чтобы возложить любые неудачи в переговорном процессе на РФ. Об этом сообщил источник, знакомый с планами лидеров ЕС.

На Западе считают, что ЕС готовит ловушку для РФ.

«Их [лидеров стран ЕС] стратегия заключается в том, чтобы потакать Трампу и хвалить его. Пока он наконец не придет к такому же выводу и не поймет, что ему нужно занять более жесткую позицию по отношению к Москве», — на собственный источник ссылается Politico.

Украина решилась на хитрый ход ради земель Донбасса: карта.

По мнению ряда западных обозревателей, сейчас европейские страны намерены убедить Трампа разместить американские истребители в Румынии, передает телеканал 360. В Европе не верят, что Россия действительно стремится завершить конфликт на Украине, пишет «Национальная служба новостей». При этом Киев ищет юридические уловки, чтобы сохранить за собой части ДНР и ЛНР.

