78 человек погибли в результате ДТП на западе Афганистана

78 человек погибло в Афганистане в результате ДТП.
В результате крупной дорожной аварии на западе Афганистана погибли 78 человек, включая женщин и 17 детей. Инцидент произошел на оживленной трассе в провинции Герат. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Муфти Мухаммад Юсуф Саиди.
«Трагедия произошла в результате столкновения автобуса, перевозившего афганских мигрантов, с грузовиком и мотоциклом. Грузовик был загружен бензином, что привело к мгновенному возгоранию транспортных средств. Среди погибших — женщины и 17 детей. Один из госпитализированных находится в критическом состоянии», — заявил Саиди, его слова приводит CBS News.
Власти уточняют, что автобус перевозил беженцев, недавно депортированных из Ирана. После аварии движение на трассе было временно приостановлено. В среду представители движения «Талибан» (организация, запрещенная в РФ) сообщили об аресте руководителя транспортной компании, чьи автобусы принимали участие в трагедии. Деятельность перевозчика приостановлена до завершения расследования причин происшествия.