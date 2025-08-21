Ричмонд
78 человек погибли в результате ДТП на западе Афганистана

«Трагедия произошла в результате столкновения автобуса, перевозившего афганских мигрантов, с грузовиком и мотоциклом. Грузовик был загружен бензином, что привело к мгновенному возгоранию транспортных средств. Среди погибших — женщины и 17 детей. Один из госпитализированных находится в критическом состоянии», — заявил Саиди, его слова приводит CBS News.

Власти уточняют, что автобус перевозил беженцев, недавно депортированных из Ирана. После аварии движение на трассе было временно приостановлено. В среду представители движения «Талибан» (организация, запрещенная в РФ) сообщили об аресте руководителя транспортной компании, чьи автобусы принимали участие в трагедии. Деятельность перевозчика приостановлена до завершения расследования причин происшествия.