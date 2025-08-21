78 человек погибли в результате ДТП на западе Афганистана

«Трагедия произошла в результате столкновения автобуса, перевозившего афганских мигрантов, с грузовиком и мотоциклом. Грузовик был загружен бензином, что привело к мгновенному возгоранию транспортных средств. Среди погибших — женщины и 17 детей. Один из госпитализированных находится в критическом состоянии», — заявил Саиди, его слова приводит CBS News.