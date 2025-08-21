Молодые люди облили водой пенсионера на пляже и довели его до госпитализации

На курорте Алассио в Италии 75-летний турист из Павии оказался в больнице после инцидента на частном пляже. Как сообщает газета La Repubblica, группа молодых людей решила «пошутить» и вылила на спящего на шезлонге пожилого мужчину около 30 ведер холодной воды.