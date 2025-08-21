Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодые люди облили водой пенсионера на пляже и довели его до госпитализации

На курорте Алассио в Италии 75-летний турист из Павии оказался в больнице после инцидента на частном пляже.

На курорте Алассио в Италии 75-летний турист из Павии оказался в больнице после инцидента на частном пляже. Как сообщает газета La Repubblica, группа молодых людей решила «пошутить» и вылила на спящего на шезлонге пожилого мужчину около 30 ведер холодной воды.

После такого неожиданного пробуждения пенсионер испытал сильный эмоциональный шок, который вызвал резкий скачок артериального давления и проблемы с сердцем. В результате мужчина был госпитализирован.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Филиппинах утонули два российских дайвера.