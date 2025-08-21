Осуждённый за убийство сослуживцев Шамсутдинов не может попасть на СВО

Шамсутдинов открыл огонь из автомата АК-74М по сослуживцам в посёлке Горный Забайкальского края в 2019 году. В результате нападения погибли восемь человек, двое получили тяжёлые ранения. На судебном заседании защита утверждала, что солдат совершил преступление из-за дедовщины, исходившей от старослужащих и офицеров. Присяжные признали рядового виновным. Убийца получил 24,5 года колонии.