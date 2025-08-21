Россия подписала важнейший документ с Венесуэлой

«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о передаче осужденных. Поручить Минюсту России по достижении договоренности с Венесуэльской Стороной подписать от имени Российской Федерации указанный Договор, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в распоряжении правительства.