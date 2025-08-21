Россия подписала важнейший документ с Венесуэлой

Россия будет обмениваться с Боливией заключенными.
Россия и Венесуэла подпишут договор о передаче осужденных — соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации. Согласно документу, Министерству юстиции поручено подписать соглашение после согласования с венесуэльской стороной.
«Принять предложение Правительства Российской Федерации о подписании Договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о передаче осужденных. Поручить Минюсту России по достижении договоренности с Венесуэльской Стороной подписать от имени Российской Федерации указанный Договор, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в распоряжении правительства.
Ранее в Венесуэле был задержан президент российско-венесуэльской торговой палаты Роман Фроленко и «группа казаков». Фроленко был арестован 15 мая сотрудниками военной контрразведки Венесуэлы. В его доме в районе Сан-Бернардино в Каракасе прошел обыск, передает «Национальная служба новостей».