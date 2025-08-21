Ричмонд
«Ъ»: Военные ВС России стреляли друг в друга в зоне спецоперации ради выплат

Завершено расследование первых уголовных дел о махинациях в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (ДШБ), сообщило издание «Коммерсантъ».

По версии следователей, солдаты и офицеры стреляли друг в друга ради получения выплат в размере трех миллионов рублей. Всего незаконно было получено около 200 миллионов рублей.

Двое фигурантов дела — бывшие командир бригады Артем Городилов и начальник группы спецопераций Константин Фролов — признали вину и заключили досудебные соглашения. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Также Фролову вменяют взяточничество, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств, сказано в статье.

Отмечается, что уголовное дело возбудили после показаний одного из военных 83-й ДШБ об аферах.

Стала известна схема поставки бракованных бронежилетов в ВС России, из-за которых десятки солдат могли погибнуть в зоне СВО. Выяснилось, что вместо закупки готовой продукции компания «Пикет» сама изготавливала бронежилеты из дешевых материалов. Таким образом они получили прибыль около 200 процентов. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.