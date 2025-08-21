«Ъ»: Военные ВС России стреляли друг в друга в зоне спецоперации ради выплат

Стала известна схема поставки бракованных бронежилетов в ВС России, из-за которых десятки солдат могли погибнуть в зоне СВО. Выяснилось, что вместо закупки готовой продукции компания «Пикет» сама изготавливала бронежилеты из дешевых материалов. Таким образом они получили прибыль около 200 процентов. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.