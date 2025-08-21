Французу Винатье* грозит 20 лет колонии за шпионаж в России

Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке без исследования доказательств. Следствие установило, что на протяжении нескольких лет он собирал информацию в области военной и военно-технической деятельности России, игнорируя обязательства по представлению документов для регистрации в качестве иностранного агента.