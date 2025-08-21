Ричмонд
В Мордовии ввели режим опасности БПЛА

В Мордовии предупредили о беспилотной опасности. Об этом сообщили власти региона.

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия», — говорится в заявлении региональных властей в официальном telegram-канале правительства республики.

Ранее аналогичные режимы беспилотной опасности вводились в ряде регионов России, включая Воронежскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Липецкую области, а также Татарстан и Пензенскую область, после сообщений о сбитых украинских дронах и повреждениях инфраструктуры и жилых домов. В некоторых случаях атаки сопровождались возгораниями и пострадавшими среди мирного населения.

