Вэнс описал, каким он видит Путина

Вэнс отметил, что, по его мнению, Путин проявляет осмотрительность в своих решениях и руководствуется прагматичными соображениями при ведении внешней политики. Вице-президент подчеркнул, что лидер РФ стремится защищать национальные интересы страны и действует с учетом текущей ситуации на мировой арене.